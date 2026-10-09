किसान की 23 किस्त रोकने पर हाई कोर्ट सख्त, 6% ब्याज के साथ सभी इंस्टॉलमेंट देने का आदेश; 5000 का जुर्माना भी लगाया

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर देहात के एक किसान को करीब छह साल तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्तों से वंचित रखने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बकाया किस्तों का भुगतान 30 नवंबर तक छह प्रतिशत ब्याज सहित करने और 5,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने विश्राम सिंह की रिट याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है। किसान ने खुद पैरवी करते हुए बताया कि उनके बैंक शाखा का आइएफएससी कोड गलत दर्ज होने के कारण 23 किस्तें नहीं मिलीं। उन्होंने आठ जनवरी 2020 को उप कृषि निदेशक को आवेदन देकर गलती सुधारने का अनुरोध किया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

ई-केवाईसी की स्थिति ‘नहीं’ होने के कारण रुका था भुगतान उप कृषि निदेशक ने हलफनामे में आवेदन मिलने से इन्कार नहीं किया, लेकिन कहा कि उस समय वह पद पर नहीं थे। विभाग के अनुसार अब भुगतान आधार आधारित डीबीटी प्रणाली से होता है। पोर्टल पर भूमि सीडिंग 29 अगस्त 2022 और आधार सीडिंग 31 दिसंबर 2023 को सत्यापित दर्ज थी। भुगतान ई-केवाईसी की स्थिति ‘नहीं’ होने के कारण रुका था।