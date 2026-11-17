राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर लगे हेल्थ एटीएम से जांच कराने के लिए जल्दी ही मरीजों को शुल्क नहीं देना होगा। स्वास्थ्य विभाग इन एटीएम के संचालन का तरीका बदलने जा रहा है। अभी तक एजेंसियां मरीजों से जांच का शुल्क लेती थी, लेकिन अब सरकार उनका भुगतान करने जा रही है। इसके लिए तैयार प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गयी है।

यूपी में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगाए गए हेल्थ एटीएम पर खून सहित कई जरूरी जांचों के लिए शुल्क तय था। इनका संचालन करने वाली एजेंसियां शासन द्वारा निर्धारित दरों पर मरीजों की जांच करती थीं। खून की कुछ जांचों के लिए 50 रुपये तक शुल्क लिया जाता था।अब इस व्यवस्था को बदलने की तैयारी है।