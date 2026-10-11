बुजुर्गों-निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने की तैयारी में योगी सरकार, प्रस्ताव को मिली मंजूरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। रसोइयों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के बाद प्रदेश सरकार अब बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार की योजना इनकी पेंशन राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने की है।

सरकार ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दे दी है और इसे जल्द कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। दिसंबर में संभावित दूसरे अनुपूरक बजट में इसके लिए धनराशि का प्रविधान किया जाएगा। विधान सभा चुनाव में उतरने से पहले प्रदेश सरकार सभी को साधने की मुहिम में लगी है। इस कड़ी में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने का अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है। अगले छह महीने में एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। सरकार रसोइयों और आगंनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का आदेश पहले ही दे चुकी है।