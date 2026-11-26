राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकारी अस्पतालों में तैनात डाक्टरों की लंबे समय से लंबित पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ने की उम्मीद है। गुरुवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव वी. हेकाली झिमोमी की अध्यक्षता में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। स्वास्थ्य महानिदेशक को 30 तक विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) से संबंधित पत्रावलियां शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

संघ की ओर से चिकित्सा सेवा नियमावली-2000 में संशोधन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। हालांकि, इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। नियमावली में संशोधन की मांग पर नए सिरे से प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। डेंटल संवर्ग के लंबित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एसएसीपी) के मामलों पर भी चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने इन मामलों की सूची 10 दिन के भीतर महानिदेशालय से शासन को भेजने के निर्देश दिए।