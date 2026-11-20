राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रदेश सरकार अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और निवेशकों से संपर्क बढ़ा रही है। इसी क्रम में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 30 से अधिक देशों के वित्तीय एक्सचेंजों और राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधियों के सामने प्रदेश में निवेश की संभावनाएं रखीं और उन्हें निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने निवेशकों को पारदर्शी नीतियों, समयबद्ध स्वीकृतियों और हर स्तर पर सरकारी सहयोग का भरोसा दिलाया।

लखनऊ स्थित पिकप भवन में शुक्रवार को आयोजित ''''उत्तर प्रदेश, गेटवे टू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट-फाइनेंशियल लीडर्स डायलाग'''' में वर्ल्ड फेडरेशन आफ एक्सचेंजेज (डब्ल्यूएफई) और 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सुरेश खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश एक दशक से अधिक समय से राजस्व अधिशेष की स्थिति बनाए हुए है।

सरकार पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण विकसित कर रही है।

उन्होंने सिंगल विंडो व्यवस्था, कारोबार सुगमता के लिए किए गए सुधारों और 40 से अधिक क्षेत्र विशेष की नीतियों का उल्लेख किया। इन नीतियों के तहत निवेशकों को जीएसटी प्रतिपूर्ति और पूंजीगत सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, खाद्य प्रसंस्करण और उन्नत विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं गिनाते हुए वैश्विक कंपनियों से प्रदेश में निवेश करने का आग्रह किया।