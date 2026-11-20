राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के निधन पर प्रदेश के राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शोक जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति और मुख्यमंत्री व उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी मातृवियोग को अपूरणीय क्षति बताते हुए शोक संवेदना व्यक्त की।

बसपा प्रमुख मायावती ने निधन को अत्यंत दुखद बताते हुए मुख्यमंत्री सहित सभी परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि मां का स्नेह, आशीर्वाद और संस्कार जीवन की अमूल्य निधि होते हैं और मातृवियोग की पीड़ा अपूरणीय है।