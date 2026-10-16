यूपी में पढ़ाई के साथ हुनरमंद बनेंगी छात्राएं, हेल्थकेयर, आईटी और AI का मिलेगा प्रशिक्षण

राज्य ब्युूरो, लखनऊ। प्रदेश के 71 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की 2672 छात्राओं को इस शैक्षिक सत्र में पढ़ाई के साथ कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत दो नवंबर से प्रशिक्षण कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है। इसमें छात्राओं को हेल्थकेयर, आईटी-आइटीईएस, परिधान, मीडिया और ग्रीन जाब्स जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुनर सिखाए जाएंगे।

इससे छात्राओं को स्कूली शिक्षा के दौरान ही व्यावहारिक कौशल से परिचित कराया जाएगा, ताकि आगे की पढ़ाई के साथ उनके लिए रोजगार और स्वरोजगार के विकल्प भी तैयार हो सकें। प्रशिक्षण में कंप्यूटर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।