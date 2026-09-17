यूपी में 900 नई अदालतें में जल्द होंगी बंपर भर्तियां; जस्टिस डिपार्टमेंट ने जारी किया सरकारी आदेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 900 नई अदालताें के गठन के साथ ही उनके सहवर्ती पदों का सृजन का आदेश जारी कर दिया है। इसमें 6656 नियमित व 2428 आउटसोर्स के पद शामिल हैं। न्याय विभाग के प्रमुख सचिव उदय प्रताप सिंह ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। इस निर्णय से अलग-अलग स्तर की अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण की क्षमता बढ़ेगी और आमजन को न्याय के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

मंगलवार 15 सितंबर की कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ था। गुरुवार को जारी शासनादेश के अनुसार 900 न्यायालय प्रदेश के विभिन्न जिलों में गठित किए गए हैं। इनमें 237 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, 391 सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और 272 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर के न्यायालय शामिल हैं।