अब यूपी में दौड़ेंगे 250 नई इलेक्ट्रिक बसें, 400 करोड़ से रोडवेज बढ़ाएगा अपना बेड़ा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में जल्द 250 और वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। इन बसों की खरीद के लिए सरकार 400 करोड़ रुपये देगी। इससे रोडवेज का बस बेड़ा मजबूत होने के साथ यात्रियों को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल सफर की सुविधा मिलेगी।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीपीक्यूएम) के निर्देश के अनुसार एक नवंबर से दिल्ली में सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में इलेक्ट्रिक बसें इस व्यवस्था के अनुरूप रहेंगी। 425.50 करोड़ खर्च होने का अनुमान इनमें 50 सीटर 100 बसें और 41 सीटर 150 बसें होंगी। सभी 250 बसों की खरीद पर करीब 425.50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सरकार की ओर से मिलने वाली 400 करोड़ रुपये की राशि के अलावा 25.50 करोड़ रुपये का खर्च उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपने संसाधनों से उठाएगा।