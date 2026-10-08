यूपी में निवेश का नया मॉडल, GBC-5 के लिए 7.55 लाख करोड़ की 7000 परियोजनाओं का रोडमैप तैयार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5 के लिए 7.55 लाख करोड़ रुपये की सात हजार परियोजनाएं तैयार की जा चुकी हैं। जीबीसी में इन परियोजनाओं को लेकर भूमि पूजन किया जाएगा। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जीबीसी के लिए तैयार परियोजनाओं से जुड़ी सभी प्रकार की स्वीकृतियां समयबद्ध तरीके से निवेशकों को दी जाएं। साथ ही भूखंडों के आवंटन का काम जीबीसी से पहले पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को लोक भवन में जीबीसी की तैयारियों की समीक्षा की। इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित परियोजनाओं में विभिन्न विभागों के माध्यम से लगभग साढ़े तीन हजार परियोजनाएं, जिला स्तर पर निवेश सारथी पोर्टल से जुड़ी साढ़े तीन हजार से अधिक परियोजनाएं तथा इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से 100 से अधिक बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

पश्चिमांचल में लगभग 4.75 लाख करोड़ रुपये, पूर्वांचल में 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक, मध्यांचल में 80 हजार करोड़ रुपये और बुन्देलखंड में 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। बड़ी परियोजनाओं में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली लगभग 90 परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा डाटा सेंटर क्षेत्र में लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये, ऊर्जा क्षेत्र में 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक और रियल एस्टेट में 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक धनराशि के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं।