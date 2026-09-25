यूपी के 174 होटल-रेस्टोरेंट में मिले चूहे-कॉकरोच, अयोध्या से कानपुर तक खाद्य विभाग की कार्रवाई; थमाए नोटिस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी एवं मानकों के उल्लंघन की स्थिति डराने वाली है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की छापेमारी में नामी-गिरामी होटलों और रेस्तरांओं तक का किचन प्रदूषित मिला। वेज और नान-वेज एक ही बर्तन में बन रहा था।

अयोध्या जैसे कई शहरों के होटलों में काकरोच और चूहे घूमते मिले। 24 और प्रतिष्ठानों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन व अन्य विधिक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। 174 प्रतिष्ठानों को कमियों को दुरुस्त करने के लिए सुधार नोटिस दिया गया।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने छह जनपदों में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का व्यापक निरीक्षण किया। कानपुर नगर में 52, प्रयागराज में 40, अयोध्या में 97, बरेली में 34, गोरखपुर में 34 और मुरादाबाद में 60 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इनमें होटल, रेस्टोरेंट और स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट शामिल थे। स्वच्छता, कच्चे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, खाद्य भंडारण, रसोई व प्रसंस्करण क्षेत्र, जल निकासी व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, कीड़े-मकौड़ों एवं चूहों की मौजूदगी तथा शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने की व्यवस्था की जांच की गई।

इन जगहों पर हुई कार्रवाई कानपुर नगर में काके की हट्टी रेस्टोरेंट, माल रोड, एम-एस आनंद सैफ्रान होटल, हर्ष नगर, द डाइनिंग हाउस, आवास-विकास कल्याणपुर, रेवंत हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड–लिटिल शेफ, सिविल लाइंस और एम-एस अल समीम फूड कोर्ट, जाजमऊ में कारोबार बंद करा दिया गया है। सभी जगहों पर स्वच्छता की स्थिति बेहद खराब थी। प्रयागराज में अर्बन रेजीडेंसी होटल, काटजू रोड, शंभूनाथ होटल एंड बैंक्वेट, हैस्टिंग्स रोड और त्रिवेणी एलायंस त्रिवेणी ग्रैंड, ट्रांसपोर्ट नगर पर कार्रवाई की गई है।