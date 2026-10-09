यूपी में फूड डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन, रेस्टोरेंट और होटलों में चल रहे हुक्का-बार लाइसेंस के नियम बदले

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य कारोबार श्रेणी के लाइसेंस में अब हुक्का या हुक्का बार चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन लाइसेंसों में पहले से हुक्का या हुक्का बार दर्ज है, उनमें एक पखवारे के भीतर संशोधन कर यह शब्द हटाया जाएगा। लाइसेंस में वही कारोबार दर्ज होगा, जो खाद्य कारोबार से संबंधित है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक, शुद्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए सितंबर से चल रहे अभियान में कमियां मिलने पर 73 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि 152 कारोबारियों को सुधार नोटिस जारी किए गए हैं।

अभियान लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद और बरेली सहित प्रदेश के कई जिलों में चल रहा है। इसके तहत फास्ट फूड चेन, रेस्टोरेंट चेन, सामान्य रेस्टोरेंट, स्टार होटल के रेस्टोरेंट और बेकरी की जांच की जा रही है।

लाइसेंस किया जाएगा रद्द जांच में कई जगह चूहे और काकरोच जैसे कीड़े-मकौड़े मिलने के प्रमाण मिले। कुछ दुकानों में खाद्य सुरक्षा से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी नहीं मिले। कालातीत खाद्य सामग्री मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि दोबारा कालातीत खाद्य सामग्री मिलने पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा।