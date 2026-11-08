यूपी में खाद की कालाबाजारी पर एक्शन: 16000 से अधिक बिक्री सेंटरों की जांच के बाद 315 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। रबी सीजन में उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए कृषि विभाग ने निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। शासन ने स्टाक और वितरण की प्रतिदिन निगरानी के निर्देश दिए हैं, जिससे कहीं भी स्टाक शून्य होने की स्थिति न बने।

तस्करी और अवैध भंडारण की आशंका को देखते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और नेपाल की सीमा से लगे जिलों में विशेष निगरानी टीमें लगाई गई हैं। अब तक 16 हजार से अधिक उर्वरक बिक्री केंद्रों की जांच हो चुकी है और अनियमितता मिलने पर 315 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

विभाग के अनुसार रबी सीजन के लिए प्रदेश में 26.69 लाख टन उर्वरक की आवश्यकता का आकलन किया गया है। इसमें अक्टूबर के अंत तक 13.15 लाख टन खाद में से 2.96 लाख टन वितरण के बाद 10.19 लाख टन स्टाक शेष था। इससे पहले 29 सितंबर तक प्रदेश में 31.62 लाख टन उर्वरक उपलब्ध था, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 21.61 लाख टन स्टाक था।