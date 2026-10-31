यूपी में किसानों की हुई मौज: अब खरीद सेंटरों पर धान की उतराई-छनाई के लिए होगा ₹20 प्रति क्विंटल का अतिरिक्त भुगतान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खरीद केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों को उतराई, छनाई और सफाई के लिए प्रति क्विंटल 20 रुपये अलग से दिए जाएंगे। यह राशि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अतिरिक्त होगी। इस खरीफ विपणन वर्ष में धान बिक्री के लिए 38 हजार से अधिक किसान पंजीकरण करा चुके हैं। पश्चिमी उप्र में धान खरीद चल रही है। रविवार से पूर्वी उत्तर प्रदेश में खरीद शुरू हो जाएगी।

पूर्वी उप्र के 10 संभागों के साथ लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में भी एक नवंबर से धान खरीदा जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खरीद 28 फरवरी 2027 तक चलेगी। इस वर्ष सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2441 रुपये और ग्रेड ए का 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। शुक्रवार तक प्रदेश में 4195 क्रय केंद्र खोले जा चुके हैं।

18001800150 पर करें शिकायत पिछले वर्ष प्रदेश में 62 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं कराया है, वे fcs.up.gov.in या यूपी किसान मित्र के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। धान बिक्री में किसी तरह की समस्या होने पर किसान टोल फ्री नंबर 18001800150 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।