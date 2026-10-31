लखनऊ में तारों के जाल में कैद हो गया गांव का खेत खलिहान, हर खेत की बनी अपनी अलग सरहद

विमल सिंह चौहान, निगोहां। कभी गांव की पहचान दूर-दूर तक फैले खुले खेतों, खलिहानों और खेतों की मेड़ों से हुआ करती थी। गांव के बाहर निकलते ही लहलहाती फसलें और दूर तक दिखाई देने वाले खेत ग्रामीण परिवेश की खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। खेतों के बीच न कोई दीवार थी और न ही तारों की कोई सरहद। लेकिन वक्त के साथ गांव की यह तस्वीर अब बदल गई है।

दूर से ही दिखाई देने वाले खेतों की हरियाली से पहले चारों तरफ खिंचे तारों के बाड़े नजर आते हैं। फसल बचाने की मजबूरी ने गांव के खुले खेतों को तारों की कैद में पहुंचा दिया है। नीलगायों और बेसहारा पशुओं का बढ़ता आतंक किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। दिन-रात मेहनत करके बोई गई फसल को पशुओं के झुंड कुछ ही घंटों में चौपट कर देते हैं। खेतों में घुसने वाले पशुओं से फसल बचाने के लिए किसानों को रातभर जागकर पहरा देना पड़ता है।

इसके बावजूद मेहनत की कमाई को बर्बाद होने से बचाना आसान नहीं रह गया है। आखिरकार किसानों ने खेतों के चारों ओर लोहे के तारों की बाड़ लगाकर फसलों की सुरक्षा का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। अब गांवों में खेतों की मेड़ पर तारों के घेरे आम नजारा बन गए हैं। छोटे-बड़े खेतों को तारों से घेरने में किसानों को अतिरिक्त रकम खर्च करनी पड़ रही है।