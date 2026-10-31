लखनऊ में रोटी बनाने में देरी पर पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा, दर्ज हुआ केस

संवाद सूत्र, लखनऊ। कानपुर रोड स्थित एलडीए कॉलोनी निवासी विवाहिता रेहाना खातून की शिकायत पर गुरुवार रात उनके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रेहाना का अप्रैल 2004 में आलमबाग के जयप्रकाश नगर निवासी रेलवे कर्मी शकीलउद्दीन से निकाह हुआ था।

शिकायत के अनुसार, 15 फरवरी को पति नाइट ड्यूटी से लौटे। चाय देने के बाद रेहाना कपड़े धोने लगीं। पति ने रोटी बनाने को कहा तो उन्होंने कपड़े धोकर 20 मिनट में बनाने की बात कही। रसोई में पहुंचने पर पति ने ताला लगा दिया और कहा कि अब सबको भूखा रहना होगा।