लखनऊ में ब्लड बैंकों में धांधली पर FSDA का बड़ा एक्शन, 7 और सेंटरों पर ताला; अब तक 14 पर लगा प्रतिबंध

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ब्लड बैंकों (रक्त कोष) में नियमों की अनदेखी के खिलाफ चल रहे अभियान में सात और ब्लड बैंकों का संचालन बंद करा दिया गया है। इसके साथ ही अब तक प्रदेश के 14 ब्लड बैंकों में रक्त संग्रह, प्रसंस्करण और वितरण पर रोक लगाई जा चुकी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीमें 31 जिलों के 81 ब्लड सेंटरों की औचक जांच कर चुकी हैं। अभियान के तहत जांच और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

तीन दिन के अंतराल के बाद दूसरे चरण में जिन सात ब्लड बैंकों पर कार्रवाई की गई है, उनमें आगरा का जय हिंद चैरिटेबल ब्लड सेंटर, मुरादाबाद का पाकवारा चैरिटेबल ब्लड सेंटर, अमरोहा का जीवन-24 चैरिटेबल ब्लड सेंटर, बिजनौर का यशवंती चैरिटेबल ब्लड सेंटर, बदायूं का भारत ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ब्लड सेंटर, बुलंदशहर का डिबाई चैरिटेबल ब्लड सेंटर और जौनपुर का बदलापुर चैरिटेबल ब्लड सेंटर शामिल हैं।

औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त अखिलेश जैन ने बताया कि जांच में कई केंद्रों पर रक्त की अनिवार्य एलाइजा जांच के स्थान पर रैपिड किट का इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ केंद्रों पर खराब डीप फ्रीजर में रक्त घटक रखे मिले तो कई जगह चिकित्सक और प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी अनुपस्थित थे। रक्त के भंडारण, तापमान नियंत्रण और जरूरी अभिलेखों के रखरखाव में भी लापरवाही मिली।