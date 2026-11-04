6 माह में 27.26 लाख कर्मियों को मिले PF के पैसे, 7344 करोड़ का भुगतान; अब संविदा-आउटसोर्स वर्करों को लाभ दिलाने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में पिछले छह महीने में 27.26 लाख पीएफ दावों का निस्तारण कर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 7,344.61 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इस दौरान 18,238 नए प्रतिष्ठानों को भी पीएफ के दायरे में लाया गया। अब संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी पीएफ और दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने की तैयारी है।

पेंशनभोगियों को अब जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए ईपीएफओ कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। ईपीएफओ और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के समझौते के तहत वे डाकघरों के माध्यम से भी प्रमाणपत्र जमा कर सकेंगे। मंगलवार को लखनऊ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की 118वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक में अप्रैल से सितंबर तक प्रदेश के सभी 10 क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा की गई।

इस दौरान बताया गया पीएफ की वर्तमान मांग के तहत 52.70 करोड़ और पुराने बकाये के रूप में 28.58 करोड़ रुपये वसूले गए। पीएफ की आंशिक निकासी के नियम सरल बनाने और पात्र कर्मचारियों के परिवारों को सात लाख रुपये तक बीमा सुरक्षा देने के प्रविधानों पर चर्चा हुई।