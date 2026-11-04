अलीगढ़: बांग्लादेश-पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमलों के विरोध में AMU से उठी आवाज, प्रत्याशियों ने की निंदा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों और भेदभाव के विरोध में मंगलवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में आवाज उठी। पांच नवंबर को होने वाले छात्रसंघ चुनाव से पहले आयोजित अंतिम भाषण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद के 15 प्रत्याशियों ने विश्वविद्यालय के मुद्दों के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर भी विचार रखे।

अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मो. इंतखाब ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही ज्यादती की निंदा की। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। फलस्तीन, सीरिया और ईरान के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर भी विद्यार्थियों को आवाज उठानी चाहिए।

अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मो. नोमान अशरफ ने हिंदू-मुस्लिम एकता पर संवाद के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को एएमयू आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि यदि भागवत अमेरिका में हिंदू-मुस्लिम एकता पर बोल सकते हैं तो उन्हें एएमयू आकर भी इस विषय पर संवाद करना चाहिए। उन्होंने भाषण के निर्धारित विषय राष्ट्र निर्माण में छात्र नेतृत्व का योगदान पर भी सवाल उठाए।

आजम खान की रिहाई का मुद्दा उठाया प्रत्याशियों ने शरजील इमाम, उमर खालिद, सफूरा जरगर, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा का जिक्र किया। इंतखाब ने भीड़ हिंसा की घटनाओं में मोहसिन, पहलू खान, अखलाक और तबरेज के नाम लेते हुए ऐसी घटनाओं का विरोध किया। उन्होंने समान नागरिक संहिता, बुलडोजर कार्रवाई और मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की अपीलों पर भी सवाल उठाए।