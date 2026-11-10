उत्तर प्रदेश में भैया दूज और छठ पूजा पर भी 24 घंटे मिलेगी बिजली, पावर कॉरपोरेशन का फैसला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। धनतेरस-दीपावाली की तरह प्रदेशवासियों को भैया दूज और छठ पूजा पर भी 24 घंटे बिजली मिलती रहेगी। पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने मंगलवार को शक्ति भवन से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिजली आपूर्ति की समीक्षा करते हुए डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक व मुख्य अभियंताओं को कटौती मुक्त अनवरत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

हिदायत दी गई कि स्थानीय दोष (लोकल फॉल्ट) को न्यूनतम समय से दूर करने के लिए सभी तरह के इंतजाम किए जाएं। विद्युत दुर्घटनाओं पर अंकुश के लिए विशेष सावधानी बरती जाए। बैठक में अध्यक्ष ने विद्युत राजस्व वसूली, स्कूलों के ऊपर से गुजरने वाली लाइनों को हटाने, बिजनेस प्लान के तहत होने वाले कार्यों और ट्रासंफार्मरों के खराब होने की स्थिति की भी समीक्षा की। प्रसाद ने चेतावनी दी कि सभी कार्यों को समय से पूरा करने में किसी तरह की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।