उत्तर प्रदेश में 14 जिला पंचायत राज अधिकारियों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 14 जिला पंचायत राज अधिकारियों (डीपीआरओ) का तबादला किया गया है।
HighLights
विधानसभा चुनाव से पहले 14 डीपीआरओ का तबादला।
पंचायती राज विभाग ने जारी किए स्थानांतरण आदेश।
सुल्तानपुर, बाराबंकी, कानपुर देहात में नए डीपीआरओ।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान सभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों के स्थानांतरण के क्रम में सोमवार देर शाम 14 जिलों के जिला पंचायत राज अधिकारियों (डीपीआरओ) के तबादले का आदेश जारी किया गया।
सुल्तानपुर में तैनात एडीपीआरओ मनोज कुमार यादव को नियमित डीपीआरओ की नियुक्ति होने तक इस पद का दायित्व संभालने का अधिकार दिया गया है।
पंचायती राज विभाग ने सुल्तानपुर के डीपीआरओ अभिषेक शुक्ला को बाराबंकी, कुशीनगर में तैनात आलोक कुमार प्रियदर्शी को कानपुर देहात, प्रतीक्षारत अशोक कुमार को सोनभद्र, जालौन में तैनात राम अयोध्या प्रसाद को भदोही, आगरा में तैनात मनीष कुमार को मेरठ तथा अमेठी में तैनात मनोज कुमार त्यागी को बस्ती स्थानांतरित किया गया है।
इसी प्रकार सोनभद्र की डीपीआरओ नमिता शरण को मऊ, फतेहपुर में तैनात राम शंकर वर्मा को शामली, शामली में तैनात संदीप अग्रवाल को बलरामपुर और भदोही में तैनात संजय कुमार मिश्र को मैनपुरी का डीपीआरओ बनाया गया है।
हापुड़ में तैनात शिव बिहारी शुक्ला को जालौन, सिद्धार्थनगर में तैनात वाचस्पति झा को अमेठी, कानपुर देहात में तैनात विकास पटेल को आगरा तथा मेरठ में तैनात वीरेन्द्र सिंह को रायबरेली भेजा गया है।
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