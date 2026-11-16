उत्तर प्रदेश में 14 जिला पंचायत राज अधिकारियों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान सभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों के स्थानांतरण के क्रम में सोमवार देर शाम 14 जिलों के जिला पंचायत राज अधिकारियों (डीपीआरओ) के तबादले का आदेश जारी किया गया।

सुल्तानपुर में तैनात एडीपीआरओ मनोज कुमार यादव को नियमित डीपीआरओ की नियुक्ति होने तक इस पद का दायित्व संभालने का अधिकार दिया गया है।

पंचायती राज विभाग ने सुल्तानपुर के डीपीआरओ अभिषेक शुक्ला को बाराबंकी, कुशीनगर में तैनात आलोक कुमार प्रियदर्शी को कानपुर देहात, प्रतीक्षारत अशोक कुमार को सोनभद्र, जालौन में तैनात राम अयोध्या प्रसाद को भदोही, आगरा में तैनात मनीष कुमार को मेरठ तथा अमेठी में तैनात मनोज कुमार त्यागी को बस्ती स्थानांतरित किया गया है।