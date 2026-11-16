यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, प्रदेश में 496 खंड शिक्षा अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 496 खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) का स्थानांतरण किया है।

ये अधिकारी अलग-अलग जिलों के ब्लॉकों में तैनात थे। स्थानांतरण के बाद भी कुछ अधिकारी नई तैनाती वाले स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की भी शिकायत रहती है। इसे गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं।