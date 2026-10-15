यूपी में 454 करोड़ से 11350 ग्राम पंचायतों को मिलेगी बड़ी सौगात, ओम प्रकाश राजभर ने दिया बड़ा अपडेट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश की 11,350 ग्राम पंचायतों में 454 करोड़ रुपये की लागत से डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की बाधाएं दूर कर दी गई हैं। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रानिक कार्य उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) से कराने का निर्णय लिया है।

फर्नीचर और प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों की खरीद पंचायती राज निदेशालय के माध्यम से होगी। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया है। दूसरे चरण में 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाना है। इस कार्य के लिए एजेंसी चयन को लेकर मंत्री और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के बीच मतभेद था। मंत्री की सलाह को दरकिनार कर अधिकारियों ने पहले चरण की 11,350 ग्राम पंचायतों की तरह इस चरण की पंचायतों में भी पुस्तकालय स्थापना के लिए कंप्यूटर और इलेक्ट्रानिक उपकरणों की खरीद उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन (यूपीडेस्को) से तथा फर्नीचर और पुस्तकों की खरीद जिला स्तर पर गठित समिति के जरिए कराने का निर्णय लिया था।