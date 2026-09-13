UP में रक्षा औद्योगिक गलियारे का होगा विस्तार, 20 हजार हेक्टेयर भूमि की तलाश जारी

मनोज त्रिपाठी, लखनऊ। प्रदेश को रक्षा उपकरणों के निर्माण का हब बनाने के लिए राज्य में स्थापित किए जा रहे रक्षा औद्योगिक गलियारा (यूपीडीआइसी) का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने करीब 20 हजार हेक्टेयर भूमि की तलाश तेज कर दी है। संबंधित जिलों में भूमि की उपलब्धता न होने के कारण रक्षा औद्योगिक गलियारे के विस्तार की परियोजना फिलहाल लेट हो रही है। इस संदर्भ में यूपीडा ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द भूमि उपलब्ध कराने को कहा है।



सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए 11 अगस्त वर्ष 2018 को अलीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा औद्योगिक गलियारा परियोजना की शुरूआत की थी। इसके तहत राज्य में 2230 हेक्टेयर भूमि पर रक्षा औद्योगिक गलियारे के छह नोड की स्थापना की जा रही है।

यह नोड लखनऊ में 162 हेक्टेयर भूमि, कानपुर नोड में 217 हेक्टेयर, चित्रकूट में 550, अलीगढ़ में 92, आगरा में 122 व झांसी में 1086 हेक्टेयर भूमि में स्थापित किए जा रहे हैं। कानपुर नोड में अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलाजीज लिमिटेड ने 1500 करोड़ रुपये की लागत से गोला-बारूद का निर्माण शुरू कर दिया है।

वहीं ए आर पालीमर प्राइवेट लिमिटेड ने बैलेस्टिक सामग्री का निर्माण शुरू कर दिया है। आधुनिक मैटेरियल्स एंड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड रक्षा वस्त्रों का निर्माण कर रही है। इसी प्रकार लखनऊ नोड में ब्रह्मोस एयरो स्पेस (डीआरडीओ) ने ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण शुरू कर दिया है। एयरोलाय टेक्नोलाजीज लिमिटेड ने टाइटेनियम कास्टिंग और एयरो स्पेस के पुर्जों का निर्माण शुरू किया है।