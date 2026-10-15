यूपी में प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड से केला पकाने के 25 केंद्र बंद, 132 को थमाया नोटिस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड और उससे निकलने वाली एसिटिलीन गैस से बड़े पैमाने पर केला पकाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की जांच में बिना वैध खाद्य लाइसेंस के संचालित 25 राइपनिंग चैंबर (केले पकाने वाले केंद्र) पकड़े गए हैं। इन सभी केंद्रों को बंद करा दिया गया है जबकि नियमों के उल्लंघन पर 132 से अधिक केंद्रों को नोटिस दी गई है। जांच के लिए 20 नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई भी होगी।

एफएसडीए के विशेष दलों ने बुधवार को 311 राइपनिंग चैंबरों का निरीक्षण, जिसमें रसायनों के जरिए केला पकाने को पकड़ा गया। संयुक्त खाद्य आयुक्त हरिशंकर सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान राइपनिंग चैंबरों में साफ-सफाई, फलों के रखरखाव और ट्रे की स्वच्छता की भी जांच की गई।