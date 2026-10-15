अब गोबर से बढ़ेगी गोशालाओं की आय, ललितपुर में शुरू होगा पायलट मॉडल; प्रोजेक्ट से हर मंडल के एक जिले से जोड़ने की योजना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए गो सेवा आयोग और नाबार्ड मिलकर काम करेंगे। बुधवार को नाबार्ड मुख्यालय में हुई बैठक में ललितपुर में पायलट माडल शुरू करने और इसे चरणबद्ध तरीके से हर मंडल के एक जिले में लागू करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में गोशालाओं को किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमियों से जोड़ने पर जोर दिया गया। गोबर से जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट, प्राकृतिक कीट नियंत्रक, गो-काष्ठ और पंचगव्य उत्पाद बनाने तथा किसानों के उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बिक्री की व्यवस्था विकसित करने पर चर्चा हुई।