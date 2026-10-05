यूपी में निर्माण श्रमिकों के लिए BOCW में पंजीकरण अनिवार्य, 17 कल्याणकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनका भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) में पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा।

विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत 90 दिन का काम पूरा कर चुके श्रमिकों का पंजीकरण लगातार कराया जाएगा। साथ ही पंजीकृत श्रमिकों को पत्र भेजकर उन्हें बोर्ड और श्रम विभाग की योजनाओं की जानकारी देने को कहा गया है।