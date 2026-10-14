यूपी कांग्रेस मुख्यालय में जूता-लात कांड: जांच समिति ने खंगाली CCTV फुटेज, 20 अक्टूबर को सौंपेगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पिछले रविवार को हुए जूता-लात कांड की जांच समिति ने शुरू कर दी है। मामले की जांच के लिए समिति ने मंगलावार को सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है। साथ ही मीडिया में प्रकाशित खबरें, फोटो व प्रसारित वीडियो भी एकत्र किए जा रहे हैं। वीडियो में जिन पार्टी कार्यकर्ताओं की पहचान हो सकेगी उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे।

साथ ही पीड़ित पक्षों से भी बातचीत की जाएगी। समिति 20 अक्टूबर को अपनी जांच रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम को सौंपेगी। रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में नवनियुक्त अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद का पदभार ग्रहण कार्यक्रम रखा गया था। पार्टी की परंपरा के अनुसार पूर्व अध्यक्ष नए अध्यक्ष को पदभार ग्रहण कराता है।