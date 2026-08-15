80वें स्वतंत्रता दिवस पर CM योगी आदित्यनाथ ने किया ध्वजारोहण, अखिलेश यादव ने भी दी देशवासियों को बधाई

जागरण संवाददाता, लखनऊ। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश में हर्षोल्लास और देशभक्ति का माहौल है। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव ने प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने ध्वजारोहण किया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) के जरिए देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के अमर बलिदानियों को नमन करते हुए 'राष्ट्र प्रथम' का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा कि प्रदेश वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वतंत्रता का यह पावन पर्व मां भारती के गौरव, अमर बलिदानियों के अमिट त्याग और राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है। मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात वीरों को कोटि-कोटि नमन। आइए, अमर बलिदानियों के त्याग और समर्पण से प्रेरणा लेकर 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को आत्मसात करें तथा कर्तव्यनिष्ठा और जनभागीदारी के माध्यम से 'विकसित भारत' एवं 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के संकल्प की सिद्धि में अपना योगदान दें। जय हिंद।