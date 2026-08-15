'अखिलेश जी, चच्चू को संभालिए नहीं तो वे आपको सत्ता में नहीं आने देंगे', ओपी राजभर ने सपा प्रमुख पर कसा तंज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को ‘एक्स’ पर पोस्ट कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से चुटकी ली है। लिखा है कि मित्र, अखिलेश यादव जी, अपने चच्चू को संभालिए नहीं तो वे आपको कभी सत्ता में नहीं आने देगे।

आगे लिखा कि चाचा शिवपाल कह रहे हैं कि सपा की सरकार आने पर अपने लोगों से मुकदमे वापस लेंगे। आजम खान को गृहमंत्री बना देंगे। गजब है महाराज। सजायाफ्ता आजम को प्रदेश का गृहमंत्री बना देने का दावा कर रहे हैं। आप ही बताइए। एक अपराधी चुनाव कैसे लड़ेगा और मंत्री कैसे बनेगा?