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यूपी के युवाओं के लिए नौकरी का बड़ा मौका, नागरिक सुरक्षा विभाग जल्द निकालेगा बंपर भर्तियां

By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shiv Govind Mishraa
Published: Thu, 17 Sep 2026 03:50 PM (IST)Updated: Thu, 17 Sep 2026 03:57 PM (IST)

नागरिक सुरक्षा विभाग में 191 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें सहायक उप नियंत्रक के सर्वाधिक ...और पढ़ें

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

HighLights

  1. नागरिक सुरक्षा विभाग में 191 रिक्त पदों पर भर्ती शुरू।

  2. सहायक उप नियंत्रक के 104 पद, अन्य भी शामिल।

  3. जल्द जारी होगा विज्ञापन, युवाओं को मिलेगा अवसर।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नागरिक सुरक्षा विभाग में 191 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें सबसे अधिक 104 पद सहायक उप नियंत्रक के हैं, जबकि भंडार अधीक्षक-द्वितीय के छह, स्टोर मैन के 33, आशुलिपिक के नौ, कनिष्ठ सहायक के 25 और डिस्पैच राइडर के 14 पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।

नागरिक सुरक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती होने से विभागीय कामकाज को अतिरिक्त मानव संसाधन मिलेगा। सहायक उप नियंत्रक के पद प्रशासनिक एवं मैदानी जिम्मेदारियों से जुड़े हैं। भंडार अधीक्षक और स्टोर मैन सामग्री एवं भंडार व्यवस्था संभालेंगे।

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आशुलिपिक और कनिष्ठ सहायक कार्यालयी कार्यों में सहयोग करेंगे, जबकि डिस्पैच राइडर विभागीय दस्तावेजों और आवश्यक सामग्री के आवागमन से जुड़े कार्य करेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को अगले छह माह में एक लाख नई नौकरियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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सरकार के अनुसार, पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश के युवाओं को साढ़े नौ लाख से अधिक सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। अगले छह माह में प्रस्तावित भर्तियों में अकेले पुलिस और होमगार्ड विभाग में 77 हजार नियुक्तियां की जानी हैं।