यूपी के युवाओं के लिए नौकरी का बड़ा मौका, नागरिक सुरक्षा विभाग जल्द निकालेगा बंपर भर्तियां

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नागरिक सुरक्षा विभाग में 191 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें सबसे अधिक 104 पद सहायक उप नियंत्रक के हैं, जबकि भंडार अधीक्षक-द्वितीय के छह, स्टोर मैन के 33, आशुलिपिक के नौ, कनिष्ठ सहायक के 25 और डिस्पैच राइडर के 14 पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।