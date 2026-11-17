राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जनगणना 2027 के तहत शुरू हुई स्वगणना में बरेली के लोग सबसे अधिक रुचि दिखा रहे हैं, जबकि संतकबीरनगर सबसे पीछे है। मंगलवार शाम तक प्रदेश में 3,25,733 परिवारों ने स्वगणना की प्रक्रिया शुरू की।

इनमें एक लाख से अधिक परिवारों ने अपनी जानकारी पूरी तरह दर्ज कर एसई आइडी (सेल्फ एन्यूमरेशन) भी हासिल कर ली है। वहीं, करीब दो लाख परिवारों का डाटा अभी ड्राफ्ट में है। इनकी स्वगणना की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। राजधानी लखनऊ इस मामले में प्रदेश में 27वें स्थान पर है। जहां 6285 परिवारों ने स्वगणना में शामिल हुए हैं।

प्रदेश में 16 नवंबर से शुरू हुई स्वगणना के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। इस दौरान लोग जनगणना पोर्टल पर जाकर अपने और परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी खुद आनलाइन दर्ज कर सकते हैं। स्वगणना पूरी होने के बाद मिलने वाली एसई संख्या को सुरक्षित रखना जरूरी है। जनगणना कर्मियों के घर पहुंचने पर यह संख्या दिखाकर दर्ज कराई गई जानकारी का मिलान कराया जा सकेगा। स्वगणना के दौरान कुछ लोगों को पते की मैपिंग में परेशानी आ रही है।

पता दर्ज करने के बाद मैप पर लाल निशान को सही स्थान पर करने के बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने की शिकायतें मिली हैं। जनगणना निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि लाल निशान को अपने घर या पते के आसपास सही स्थान पर करने से प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। इस बार स्वगणना की पूरी प्रक्रिया आनलाइन और आसान रखी गई है।स्वगणना जिले - डेटा टेबल

स्वगणना में सबसे आगे पांच जिले जिला परिवारों की संख्या बरेली 21,988 हरदोई 16,514 प्रतापगढ़ 12,125 मऊ 12,540 संभल 10,818 सबसे पीछे पांच जिले जिला परिवारों की संख्या संतकबीरनगर 673 सिद्धार्थनगर 759 जालौन 928 बलरामपुर 942 शामली 981 शिक्षक लोगों को स्वगणना के लिए करें प्रेरित