जनगणना 2027: स्वगणना में बरेली प्रदेश में अव्वल, संतकबीरनगर सबसे पीछे; लखनऊ 27वें स्थान पर
जनगणना 2027 के तहत स्वगणना में बरेली प्रदेश में सबसे आगे है, जबकि संतकबीरनगर सबसे पीछे है। उत्तर प्रदेश में ...और पढ़ें
HighLights
बरेली स्वगणना में अव्वल, संतकबीरनगर सबसे पीछे रहा।
उत्तर प्रदेश में 3.25 लाख से अधिक परिवारों ने स्वगणना शुरू की।
लखनऊ 27वें स्थान पर, शिक्षकों को प्रेरित करने के निर्देश।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जनगणना 2027 के तहत शुरू हुई स्वगणना में बरेली के लोग सबसे अधिक रुचि दिखा रहे हैं, जबकि संतकबीरनगर सबसे पीछे है। मंगलवार शाम तक प्रदेश में 3,25,733 परिवारों ने स्वगणना की प्रक्रिया शुरू की।
इनमें एक लाख से अधिक परिवारों ने अपनी जानकारी पूरी तरह दर्ज कर एसई आइडी (सेल्फ एन्यूमरेशन) भी हासिल कर ली है। वहीं, करीब दो लाख परिवारों का डाटा अभी ड्राफ्ट में है। इनकी स्वगणना की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। राजधानी लखनऊ इस मामले में प्रदेश में 27वें स्थान पर है। जहां 6285 परिवारों ने स्वगणना में शामिल हुए हैं।
प्रदेश में 16 नवंबर से शुरू हुई स्वगणना के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। इस दौरान लोग जनगणना पोर्टल पर जाकर अपने और परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी खुद आनलाइन दर्ज कर सकते हैं। स्वगणना पूरी होने के बाद मिलने वाली एसई संख्या को सुरक्षित रखना जरूरी है। जनगणना कर्मियों के घर पहुंचने पर यह संख्या दिखाकर दर्ज कराई गई जानकारी का मिलान कराया जा सकेगा। स्वगणना के दौरान कुछ लोगों को पते की मैपिंग में परेशानी आ रही है।
पता दर्ज करने के बाद मैप पर लाल निशान को सही स्थान पर करने के बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने की शिकायतें मिली हैं। जनगणना निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि लाल निशान को अपने घर या पते के आसपास सही स्थान पर करने से प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। इस बार स्वगणना की पूरी प्रक्रिया आनलाइन और आसान रखी गई है।स्वगणना जिले - डेटा टेबल
|जिला
|परिवारों की संख्या
|बरेली
|21,988
|हरदोई
|16,514
|प्रतापगढ़
|12,125
|मऊ
|12,540
|संभल
|10,818
|जिला
|परिवारों की संख्या
|संतकबीरनगर
|673
|सिद्धार्थनगर
|759
|जालौन
|928
|बलरामपुर
|942
|शामली
|981
शिक्षक लोगों को स्वगणना के लिए करें प्रेरित
अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वगणना करने का आसान और प्रामाणिक वीडियो सभी शिक्षकों तक पहुंचाएं। साथ ही शिक्षकों से इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करने की अपील की है। कहा कि जनगणना कार्य में बड़ी संख्या में शिक्षक भी लगाए जाएंगे।
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लोगों के पहले से जानकारी दर्ज कर देने पर कर्मियों को घरों पर कम समय देना पड़ेगा। इससे शिक्षकों को नियमित पढ़ाई के लिए अधिक समय मिल सकेगा। शिक्षकों से खुद भी स्वगणना करने और अपने परिचितों व आसपास के लोगों को इसके लिए प्रेरित करने को कहा है।
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