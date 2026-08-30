Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल के इस्तीफे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव बोले- यूपी में ईमानदार अधिकारी दुखी

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
Updated: Sun, 30 Aug 2026 03:15 PM (IST)

Akhilesh Yadav on Divya Mittal: यह तो सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार का कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है।

आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल के इस्तीफे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव

आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल के इस्तीफे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव

HighLights

  1. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाजपा पर गंभीर आरोप

  2. यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री बोले-भ्रष्टाचार के कारण अधिकारी परेशान

  3. खराब कानून-व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार को घेरा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल के इस्तीफा देने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को सपा के प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी।

अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ईमानदार अधिकारी भाजपा की सरकार से काफी दुखी हैं। यहां पर चरम पर पहुंचे भ्रष्टाचार के कारण अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं। यह तो सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार का कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है।

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खराब कानून-व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला किया है। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणवी सिंगर को सरेआम गोलियों से भून दिया गया और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि हत्या करने वाले गोगी गैंग को सरकार का संरक्षण प्राप्त है।

पार्टी मुख्यालय में रविवार को आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरकार धरोहरों को निजी हाथों में बेच रही है। उन्होंने छतर मंजिल का उदाहरण देते हुए कहा कि इस जगह पर समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में शानदार कार्यक्रम का आयोजन करवाया था अब भाजपा सरकार ने इसे निजी हाथों में सौंप दिया है। इसी प्रकार राज्य की कई प्रमुख पुरानी इमारत को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है। समाजवादी पार्टी जल्दी इन दोनों विभागों की कारगुजारी सार्वजनिक करेगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद राज्य में बंद किए गए 26000 प्राइमरी स्कूलों को शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की पक्षधर है। भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि पीडीए के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसीलिए सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उन्होंने महंगाई, पेट्रोल और चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर भी भाजपा सरकार को घेरा है।

यह भी पढ़ें- Divya Mittal ने कयासों को दिया विराम, राजनीति में आने या किसी भी बात पर कोई टिप्पणी नहीं; जानें, आगे क्या करेंगी

यह भी पढ़ें- भारतीय प्रशासनिक सेवा को सिर्फ 13 वर्ष में विराम देने वाली दिव्या मित्तल ने जीता था लोगों का विश्वास, दिलाया था न्याय