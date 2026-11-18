राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी नीति-2026 को स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के अनुरूप तैयार की गई इस नीति के माध्यम से सहकारी समितियों को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम बनाया जाएगा।

इसमें सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रमुख आधार बनाया गया है। सहकारी समितियों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को भंडारण से लेकर विपणन तक की सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस नीति को स्वीकृति मिल गई है। नीति के तहत सहकारी संस्थाओं में समयबद्ध लेखा परीक्षण, प्रभावी निगरानी और उत्तरदायित्व निर्धारण की व्यवस्था मजबूत की जाएगी। होगी ये व्यवस्था महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के साथ किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, महिला समूहों और वंचित वर्गों के आर्थिक सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन्हें सस्ती दरों पर कर्ज, विपणन सुविधाएं और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को कर्ज, खाद और बीज उपलब्ध कराने के साथ कृषि उपज के भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की सुविधाएं भी दी जाएंगी। वहीं, सहकारी उपभोक्ता समितियों के जरिये सस्ता राशन और दैनिक उपयोग की वस्तुएं उचित दरों पर उपलब्ध कराने पर जोर होगा।