राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में सड़कें बनाने और औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच आसान करने के लिए सरकार ने 25 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई लोक निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सड़क निर्माण से जुड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।

इनमें बाईपास बनाने, सड़कों को चौड़ा करने और उनकी हालत सुधारने के साथ औद्योगिक इकाइयों और लाजिस्टिक्स केंद्रों तक पहुंच मार्ग बनाने के काम शामिल हैं। बैठक में पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) के मानकों में छूट देने के 25 प्रस्ताव मंजूर किए गए।

इनमें आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का एक और लोक निर्माण विभाग के 24 प्रस्ताव शामिल हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम तय समय में पूरे किए जाएं। निर्माण की गुणवत्ता पर कोई समझौता न हो और परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए।

बांदा में 10.20 किलोमीटर लंबा चार लेन बाईपास 93.92 करोड़ रुपये से बनेगा। रामपुर के टांडा क्षेत्र में 6.50 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाने पर 66.10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कानपुर में गंगा बैराज की ओर जाने के लिए अटल घाट के पीछे से नया चार लेन मार्ग बनेगा और कंपनी बाग चौराहे तक सड़क चौड़ी की जाएगी।