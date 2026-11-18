राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब आजम खां के करीबियों से भी पूछताछ तेज कर दी है। इसी कड़ी में दुबई में रह रहे निसार अब्बास नकवी को दोबारा समन भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है।

निसार को आजम खां का करीबी बताया जाता है। निसार के परिवार वालों को ईडी ने समन की कापी भेजी है। ईडी उनसे ट्रस्ट और उससे जुड़े लेनदेन के बारे में जानकारी लेना चाहती है। आजम खां से पूछताछ के बाद अब ईडी ने मामले से जुड़े दूसरे बचे हुए लोगों को भी समन भेजना शुरू किया है। एजेंसी सभी संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर वित्तीय लेनदेन में बयान दर्ज करेगी। सूत्रों के मुताबिक, जांच पूरी कर आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी भी की जा रही है।