राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नया औद्योगिक क्लस्टर बनाने को कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी। इस पर राज्य सरकार 221.42 करोड़ रुपये खर्च करेगी। केंद्र सरकार इसमें कोई आर्थिक मदद नहीं करेगी।

इस क्लस्टर में उद्योग लगाने के साथ ही सामान रखने और उसकी ढुलाई से जुड़ी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इससे उद्यमियों को अपना काम शुरू करने में आसानी होगी और क्षेत्र में नए उद्योग लगने का रास्ता खुलेगा। इसके निर्माण के लिए वैश्विक स्तर पर निविदा निकाली जाएगी और उसी के आधार पर निर्माण करने वाली कंपनी चुनी जाएगी। सरकार का कहना है कि परियोजना का काम तय समय में पूरा कराया जाएगा। इस क्लस्टर के बनने से बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी।