राज्य ब्यूरो, लखनऊ। काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए वाराणसी में केंद्रीय सशस्त्र बलों की स्थायी तैनाती की तैयारी है। इसके लिए वाराणसी के किला कोहना और सरैताबाद गांव में राजस्व विभाग की 4.19 एकड़ जमीन गृह मंत्रालय को मुफ्त पट्टे पर देने का निर्णय कैबिनेट ने किया है। जमीन का बाजार मूल्य करीब 44 करोड़ रुपये है।

जमीन 30-30 साल के पट्टे के नवीनीकरण के साथ अधिकतम 90 साल के लिए दी जाएगी। जमीन का इस्तेमाल केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए किया जा सकेगा। इसे किसी दूसरे काम में नहीं लगाया जा सकेगा और न ही किसी अन्य को हस्तांतरित किया जा सकेगा।