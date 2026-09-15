यूपी के 78000 कोटेदारों को सरकार का बड़ा तोहफा, योगी कैबिनेट ने लाभांश बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के एक माह के अंदर ही उनकी कैबिनेट ने उचित दर के 78 हजार विक्रेताओं (कोटेदारों) का लाभांश 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। इससे राज्य को अपने खजाने से 225 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करने होंगे।

केंद्र सरकार ने एक जुलाई की अधिसूचना और एक सितंबर के आदेश में कोटेदारों को खाद्यान्न वितरण का कमीशन (मार्जिन) 90 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति क्विंटल किया था। अब योगी कैबिनेट ने कोटेदारों को कुल लाभांश 125 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी प्रदान की है।