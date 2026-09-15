यूपी के हर जिले में खुल सकेंगे तीन ऑटोमेटेड व्हीकल फिटनेस सेंटर, ढाई एकड़ की जगह अब 1 एकड़ से कम जमीन में भी खुलेगा ATS

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में वाहनों की व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस जांच व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए अब हर जिले में अधिकतम तीन स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) खोले जा सकेंगे। खास बात यह है कि एटीएस के लिए पहले जरूरी ढाई एकड़ जमीन की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब एक एकड़ से कम जमीन में भी केंद्र स्थापित किया जा सकेगा।

पहले सेंटर खोलने के लिए छह करोड़ रुपये की नेटवर्थ की अनिवार्यता थी, अब इसे हटा दिया गया है। साथ ही सेंटरों को संचालित होने के लिए छह माह तक कार्रवाई में भी छूट दी गई है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग की नई एटीएस राज्य नीति-2026 को स्वीकृति दे दी गई। वर्तमान में 27 जिलों में 40 एटीएस संचालित है। नई नीति से इसकी संख्या बढ़ेगी।

एटीएस के लिए आवेदन या स्लाट बुकिंग केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) के डिजिटल प्लेटफार्म एएफएमएस पोर्टल (आटोमेटेड फिटनेस मैनेजमेंट सिस्टम) का उपयोग किया जाता है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार इसका पोर्टल पहले यह कम समय के लिए खुला रहता था। अब एटीएस के लिए आवेदन करने का पोर्टल स्थायी रूप से खुला रहेगा।

बिना मानवीय हस्तक्षेप के होगी जांच इससे अपने अनुसार कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकेगा। इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और वाहन फिटनेस जांच के लिए लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। नई नीति अधिसूचित होते ही प्रभावी हो जाएगी। इसे लागू करने से प्रदेश सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। एटीएस में वाहनों की फिटनेस जांच स्वचालित मशीनों से बिना मानवीय हस्तक्षेप के होगी।