यूपी में भाजपा ने जारी की विधानसभा प्रभारियों की लिस्ट, अनुभवी चेहरों को सौंपी गई कमान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा ने चुनावी अभियान को धार देते हुए विधान सभा क्षेत्रों के प्रभारियों की सूची जारी की है। पार्टी ने जातीय एवं क्षेत्रीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा है। हालांकि प्रभारियों के नाम माहभर पहले तय कर लिए गए थे। वाराणसी में इनका प्रशिक्षण भी कराया जा चुका है। सवर्णों को अपेक्षाकृत बेहतर भागीदारी दी गई है।

भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी उत्तर प्रदेश की बैठकों में साफ किया था कि संगठन में तीन बार पदाधिकारी रहे चेहरों को अनुभव के आधार पर चुनावी क्षेत्रों में उतारा जाएगा। विधान सभा प्रभारियों के चयन में इसका पूरा ध्यान रखा गया है।

पूर्व विधायकों, आयोग के सदस्यों, प्रदेश, क्षेत्र एवं जिला संगठनों में पदाधिकारी रहे चेहरों को विशेष तवज्जो दी गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यूजीसी, आरक्षण एवं अन्य मुद्दों को लेकर सवर्णों में आक्रोश को दूर करने के लिए भाजपा विशेष फोकस किया है।

भाजपा ने संगठन की दृष्टि से प्रदेश को छह क्षेत्रों एवं 98 जिलों में बांटा है। अवध क्षेत्र की 82 विधान सभा व गोरखपुर क्षेत्र में 62 विधान सभा सीटों के लिए प्रभारियों की सूची में सवर्ण फैक्टर को संतुलित किया गया है। ब्रज क्षेत्र में 65 विधान सभा सीटों पर नियुक्त प्रभारियों में ब्राह्मण व क्षत्रिय लगभग बराबर हैं, जबकि जाट एवं लोध चेहरों को भी दायित्व दिया गया है।