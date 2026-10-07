सोलर ऊर्जा से जगमगाएंगे यूपी के आयुष अस्पताल, ओपीडी, पानी की मोटरों को मिलेगी निर्बाध बिजली  

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयुष अस्पतालों में बिजली कटौती से मरीजों और तीमारदारों को होने वाली परेशानी कम होगी। प्रदेश के करीब 2200 आयुष चिकित्सालयों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की तैयारी है। योजना के तहत अस्पताल की जरूरत की करीब 80 प्रतिशत बिजली सौर ऊर्जा से पूरी करने का लक्ष्य है। इससे दिन में ग्रिड पर निर्भरता घटेगी और बिजली बिल कम होने की संभावना है।

प्रदेश में आठ आयुष मेडिकल कालेज सहित करीब 2200 आयुष चिकित्सालय और छोटे क्लीनिक हैं। पहले चरण में बिस्तरों की संख्या और बिजली की जरूरत के आधार पर 15 से 25 किलोवाट क्षमता के संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। कम बिस्तरों वाले चिकित्सालयों में 15 किलोवाट और अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों में 25 किलोवाट तक के संयंत्र लगाए जाएंगे। ओपीडी, वार्ड, पंखे, पानी की मोटर और जरूरी चिकित्सा उपकरणों की बिजली खपत के आधार पर क्षमता तय होगी।

इसका लाभ खासकर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के चिकित्सालयों में मिलेगा, जहां कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति नियमित नहीं रहती। दिन में सौर बिजली मिलने से वाह्य रोग विभाग (ओपीडी) और वार्ड की जरूरी सेवाएं चलाने में मदद मिलेगी। रात और मौसम खराब होने पर ग्रिड की बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा।

योजना के क्रियान्वयन के लिए निदेशक आयुर्वेद को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वह स्थल चयन, छत की उपयुक्तता और संयंत्र की क्षमता का अंतिम निर्धारण कराने के साथ स्थापना कार्य की निगरानी करेंगे। संयंत्र लगाने से पहले छत की मजबूती, धूप और सुरक्षा मानकों की जांच होगी। संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय और काम की गुणवत्ता की भी निगरानी की जाएगी।