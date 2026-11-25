राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ईमेल आईडी के कारोबार से लेकर टारगेट किलिंग की साजिश तक के तार देश-विदेश में फैले नेटवर्क से जुड़ते नजर आ रहे हैं। एटीएस की जांच में बांग्लादेश से क्रिप्टो करेंसी के जरिए 40 लाख रुपये आने और चार वर्षों में करीब 59 लाख ईमेल आईडी उपलब्ध कराने का मामला सामने आया है।

वहीं, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के निर्देश पर लखनऊ आए पंजाब के तीन शूटरों को पुलिस या सेना के जवान की हत्या का टास्क दिए जाने का राज भी खुला है। दोनों मामलों में पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर एटीएस सात से अधिक संदिग्धों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

कानपुर से 28 अक्टूबर को गिरफ्तार अंकित शंखवार के लैपटॉप से करीब 59 लाख ईमेल आईडी का ब्योरा मिला है। इनमें लगभग 22 लाख जीमेल की आईडी हैं। याहू समेत अन्य ईमेल सेवाओं की आईडी भी उपलब्ध कराई गई थीं। बीते चार वर्षों में करीब 80 लाख रुपये के लेनदेन का पता चला है।