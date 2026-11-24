डिजिटल टीम, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी कौशल से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार की कैंपस इनोवेशन और करियर पहल यूपी राइज-2026 का आयोजन 23 नवंबर को सुल्तानपुर स्थित केएनआईपीएसएस इंजीनियरिंग कॉलेज में किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करने और अपने नवाचार आधारित विचारों को मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिला।

1,400 विद्यार्थियों ने कराया पंजीकरण करीब पांच हजार विद्यार्थियों वाले कॉलेज परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। आयोजन में 1,400 विद्यार्थियों ने ऑन-ग्राउंड पंजीकरण कराया। कार्यक्रम के तहत कैंपस में मेंटरशिप लाउंज, स्पिन द व्हील, विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी और फोटो वॉल जैसे आकर्षण केंद्र बनाए गए। वहीं, मुख्य कार्यक्रम कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ।

विशेषज्ञों ने स्टार्टअप और तकनीकी नवाचार के गुर सिखाए यूपी राइज-2026 के प्रमुख आकर्षण 'बिल्ड फॉर यूपी' पिच प्रतियोगिता में 15 छात्र टीमों ने स्थानीय समस्याओं पर आधारित अपने समाधान और नवाचार प्रस्तुत किए। विशेषज्ञ मेंटरों के पैनल ने विद्यार्थियों के आइडिया का मूल्यांकन किया। प्रतियोगिता में एंबुलेंस संचालन और समन्वय को अधिक तेज और प्रभावी बनाने से जुड़े समाधान के लिए टीम 'एंबुलेंस संचालक' को विजेता घोषित किया गया। टीम को 15 हजार रुपये का नकद पुरस्कार मिला, जबकि टीम 'उदय अल' को उपविजेता घोषित करते हुए 10 हजार रुपये प्रदान किए गए।

कार्यक्रम में तकनीक, बिजनेस रणनीति और उद्यमिता के क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। मेंटर पैनल में लता साधवानी, हर्षित देसाई और सौदामिनी सिंह शामिल रहे। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को तकनीकी नवाचार, स्टार्टअप, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यावसायिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी।