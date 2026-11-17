राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पुलिसकर्मी और सेना के जवान की हत्या की साजिश रचने से लेकर विदेश में फर्जी ई-मेल आईडी बेचने के नेटवर्क तक, एटीएस अब डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों से पहले दिन मंगलवार को पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए आरोपितों के मोबाइल फोन, लैपटाप और आनलाइन गतिविधियों से जुड़े डिजिटल दस्तावेजों को जांच के केंद्र में रखा गया है।

जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपित किन लोगों के संपर्क में थे और उनके नेटवर्क का विस्तार कहां तक है। फर्जी ई-मेल आईडी बनाकर विदेश में बेचने के आरोपित अंकित शंखवार से एटीएस छह दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में पूछताछ कर रही है।