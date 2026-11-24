डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का पेंच फंसता ही जा रहा है। 403 सीटों में से कांग्रेस ने 181 सीटों की मांग की थी, इस बीच अखिलेश उन्हें सिर्फ 26 सीटें ही देना चाहते हैं।

मंगलवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली में बैठक होने वाली है। बैठक में शामिल होने के लिए रामगोपाल यादव समेत कई सपा नेता और कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। इस बीच रामगोपाल यादव ने बयान दिया कि हमने कांग्रेस को 26 सीटें दे दी हैं। रामगोपाल का कहना है, 'हम वही सीट कांग्रेस को दे रहे हैं, जिन सीटों पर वह जीत सकेगी। बैठक में जो कहना था, वो कल कहा था। मैंने उनको (कांग्रेस) अपनी 26 सीटें भी दे दी हैं और फिर आज बात करने जा रहे हैं।'