डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की सीटों की संख्या को लेकर मचे बवाल के बीच समाजवादी पार्टी अगले कदम की ओर बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी संविधान दिवस पर गुरुवार 26 नवंबर को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी।

समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को मेनिफेस्टो जारी करने जा रही है। पार्टी का जन-मन घोषणापत्र तीन श्रेणियों में होगा। बताया जा रहा है कि इसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ-साथ आम जनता के मुद्दों फोकस रहेगा।

तीन अलग-अलग श्रेणियों में घोषणापत्र समाजवादी पार्टी का 'जन-मन घोषणापत्र' तीन श्रेणियों में होगा। इस घोषणापत्र को 'जन-मन घोषणापत्र' और 'सत्ताइस का संकल्प: पीडीए का प्रणपत्र' नाम दिया गया है। यह मुख्य रूप से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के साथ-साथ आम जनता के मुद्दों पर केंद्रित होगा। इसके तीन स्तर तय हैं। राज्य-स्तरीय घोषणापत्र, जिला-स्तरीय घोषणापत्र और राजधानी लखनऊ का घोषणा पत्र। जन-मन घोषणापत्र, 27 का संकल्प, PDA का प्रणपत्र।