डिजिटल डेस्क, लखनऊ। सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन से साथ उतर रही समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से बेहद नाराज है।

बुधवार को लखनऊ पहुंचे मसूद ने साफ कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी का रवैया ठीक नहीं हैं। गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर हुई बैठक के फैसलों को मीडिया के माध्यम से हमको सूचित कर रही है, जो उचित नहीं है।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को सिर्फ 26 सीट के ऑफर पर काफी नाराज हैं। मसूद ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी सभी 403 सीटों पर अकेले लड़ ले तो बेहतर है। हम भी पिछले चुनाव की तरह सभी सीटों पर अकेले लड़ लेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को गठबंधन धर्म निभाना नहीं आता है। दो बैठकों के बाद भी यह अभी कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद लखनऊ में 26 नवंबर को होने वाली कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा की तैयारी परखने आए हैं। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं, जो भाजपा को हराने की क्षमता रखते हैं। राहुल गांधी ही भाजपा को हराने वाले देश के सबसे बड़े नेता हैं।