निजी हाथों में जाएंगे यूपी के 4 बड़े सरकारी अस्पताल, लोगों को स्थानीय स्तर पर मिलेंगी सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप्र के चार बड़े सरकारी चिकित्सालयों का संचालन 30 साल के लिए निजी हाथों में सौंपा जाएगा। इससे मरीजों को स्थानीय स्तर पर 12 विशेषज्ञ और कम से कम तीन अति-विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए बड़े शहरों तक जाने की जरूरत कम होगी। हालांकि, ओपीडी, जांच और अन्य चिकित्सा सेवाओं के लिए मरीजों को किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों का भुगतान करना होगा।

बीती 27 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में अंबेडकरनगर के टांडा स्थित 200 शैया मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग, बांदा के 200 शैया मंडलीय चिकित्सालय, बरेली के 300 शैया संयुक्त चिकित्सालय और चित्रकूट के कर्वी स्थित 200 शैया मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर संचालित करने की मंजूरी दी गई।

मिलेंगी तीन अति-विशेषज्ञ सेवाएं चारों अस्पतालों में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, अस्थि रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, कान-नाक-गला, त्वचा रोग, दंत शल्य चिकित्सा, मनोरोग, आपातकालीन एवं ट्रामा तथा क्रिटिकल केयर और एनेस्थिसियोलाजी की सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा हृदय रोग, न्यूरोलाजी और यूरोलाजी या नेफ्रोलाजी में कम से कम तीन अति-विशेषज्ञ सेवाएं मिलेंगी।