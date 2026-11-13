2027 विधानसभा चुनाव: क्या सीटों में तब्दील होगा AIMIM और आजाद समाज पार्टी का वोट बैंक या बिगाड़ेगा चुनावी समीकरण?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चुनाव से पहले गठित सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (एसपीएम) क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में खाता खोल पाएगा? क्या दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाकर स्वतंत्र राजनीतिक आधार बना सकेगा या उसकी भूमिका दूसरे दलों को जिताने-हराने तक सीमित रहेगी? राजनीतिक चिंतकों के बीच यह बड़ा सवाल है।

आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का राज्य में अब तक का चुनावी ग्राफ ऊंचाई की ओर है, लेकिन इतना भी नहीं है कि उसे सत्ता की ड्योढ़ी तक ले जाए। दोनों दलों को अलग-अलग चुनावों में मिले वोट बढ़े हैं। एआइएमआइएम को 2017 के विधानसभा चुनाव में 2.04 लाख वोट मिले थे, जो 2022 में बढ़कर 4.50 लाख हो गए। आजाद समाज पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में 1.19 लाख वोट मिले, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में चार सीटों पर लड़कर उसने 6.02 लाख वोट हासिल किए। हालांकि, यह समर्थन अब तक विधानसभा सीटों में नहीं बदल सका है।

नहीं उतारे थे प्रत्याशी दलित राजनीति में नए नेतृत्व की तलाश और मुस्लिम मतदाताओं में राजनीतिक भागीदारी को लेकर असंतोष एसपीएम के लिए अवसर बन सकता है। चंद्रशेखर के दलित नेतृत्व और असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम राजनीति को एक मंच पर लाकर मोर्चा अपनी चुनौती पेश कर रहा है। एआइएमआइएम ने 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारे थे।

2016 के बीकापुर उपचुनाव से राजनीति में कदम रखने वाली पार्टी ने 2017 में 38 सीटों पर चुनाव लड़कर 2.4 लाख वोट हासिल किए। 2022 में 95 सीटों पर लड़कर उसे 4.50 लाख वोट हासिल किया। फिर निकाय चुनाव में उसके पांच प्रत्याशी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष चुने गए। 75 पार्षद भी जीते।

2020 में गठित आजाद समाज पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में 1.19 लाख वोट मिले थे, लेकिन सीट नहीं मिली। फिर चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट जीत लिया। उन्हें संसदीय क्षेत्र की पांचों विधानसभा सीटों नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, नहटौर और नूरपुर पर बढ़त मिली। इससे पहले 2022 में धामपुर सीट पर 116 वोटों से और नहटौर में 242 वोटों से हार जीत हुयी थी। हालांकि, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे, प्रत्याशी और मतदान के समीकरण अलग होते हैं।